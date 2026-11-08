Европа истратила уже 5% закачанного в хранилища газа GIE: подземные газовые хранилища Европы за 10 дней опустели на 5%

Москва8 ноя Вести.Европейские страны наращивают потребление газа, закачанного летом в хранилища, из-за осеннего похолодания. Отобрано уже 5% газа, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), с которыми ознакомился ТАСС.

Суммарный отбор уже в 2,2 раза превышает средний показатель за предыдущие 5 лет. С начала отопительного сезона 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже почти 3 млрд куб. м газа. свидетельствуют данные GIE

Таким образом, европейские страны израсходовали уже 5% от объема, который они закачали за лето к наступлению холодов. При этом подземные хранилища газа Европы заполнены на 72,98% против 82,8% в 2025 году. Это наименьшее значение с 2011 года.

Требования Еврокомиссии гласят, что страны ЕС должны заполнять свои ПХГ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года при "люфте" в 10%. В 2026 году ЕК в надежде на теплую зиму разрешила снизить этот показатель до 80%. Однако Европа не достигла и этого показателя.