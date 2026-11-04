К концу отопительного сезона газовые хранилища ЕС могут значительно опустеть Тимонин: при холодной зиме запасы газа в хранилищах Европы опустятся ниже 10%

Москва4 ноя Вести.Запасы газа в европейских хранилищах к концу отопительного сезона могут опуститься ниже 10% в случае холодной зимы и сохранения перебоев поставок с Ближнего Востока. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.

По его словам, газовые хранилища в ЕС сейчас заполнены примерно на 75%, что заметно ниже прошлогоднего уровня около 83%.

При этом ситуация по странам существенно различается: например, в Италии запасы у нас превышают 90%, в Польше приближаются к 100, а в Германии, например, хранилища заполнены менее чем на две трети емкости. Здесь важно понимать, что такие показатели сами по себе не означают неизбежного дефицита газа. То есть европейская инфраструктура позволяет компенсировать недостаток запасов дополнительными импортными поставками. Прежде всего речь, безусловно, об СПГ. Однако запас прочности у региона действительно заметно ниже, чем в предыдущие годы заявил Тимонин

Эксперт отметил, что холодная зима и перебои с поставками заставят европейские страны активнее расходовать запасы и конкурировать за СПГ, что обернется ростом издержек для промышленности и подорожанием коммунальных услуг для населения.

В случае реализации даже части рисков, будь то погода или же новые перебои поставок с Ближнего Востока, все шансы имеются для того, чтобы заполненность опустилась к концу сезона ниже 10%. То есть все это оказывает давление на цены: для промышленности это прежде всего рост издержек и снижение конкурентоспособности европейской экономики, особенно в энергоемких отраслях, для населения – предсказуемое дорожание отопления и электроэнергии сказал Тимонин

Ранее стало известно, что на конец октября Европа смогла закачать в подземные хранилища лишь 75,5% необходимых к зиме объемов газа – это наименьшее значение на конец октября за всю историю наблюдений с 2011 года.