Европа пытается закачать еще немного газа в хранилища, несмотря на высокие цены ТАСС: страны ЕС продолжают закачивать газ в хранилища, несмотря на высокие цены

Москва28 окт Вести.Страны Европы накануне зимы продолжают закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на максимально высокие цены, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что объемы закачки в ПХГ небольшие, при этом ряд стран уже вторую неделю ведут отбор газа, так как начинается отопительный сезон.

К настоящему времени Европа смогла закачать в ПХГ лишь 75,5% необходимых объемов к предстоящей зиме, или 51 млрд куб. метров говорится в сообщении

Это наименьшее значение на конец октября за всю историю наблюдений с 2011 года, указывает агентство.

Всего в хранилищах Евросоюза содержится порядка 82,1 млрд кубометров газа, это минимум с 2013 года и на 9,4 млрд кубометров меньше накоплений прошлого года.

Во вторник президент России Владимир Путин, говоря о последствиях отказа Евросоюза от российских энергоресурсов, напомнил известную поговорку "не рой другому яму, а то сам в нее попадешь".