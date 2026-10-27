Путин об отказе Европы от российских энергоресурсов: не рой другому яму Путин из-за отказа ЕС от газа из России вспомнил поговорку "не рой другому яму"

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин, говоря о последствиях отказа Евросоюза от российских энергоресурсов, напомнил известную поговорку "не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Соответствующее заявление российский лидер сделал в выступлении на восьмом саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

Саммит открылся днем во вторник в Москве.

Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза подчеркнул президент РФ

Глава государства уточнил, что российские газовые компании в последние годы столкнулись с рядом трудностей, однако попытки ограничить их участие в мировом энергетическом рынке негативно влияют на самих инициаторов таких мер.

По его словам, попытки вытеснить Россию с мирового газового рынка и ограничить развитие ее газовой отрасли оборачиваются ростом расходов для иностранных предприятий и домохозяйств.

Путин отметил, что ограничения в отношении российских газовых компаний привели к серьезным последствиям прежде всего для зарубежных потребителей топлива. Он обратил внимание на ситуацию в Европе, где отказ от российских энергоносителей и разрыв долгосрочных контрактов, по его оценке, наносят ущерб промышленности и социальной сфере.