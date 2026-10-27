Москва27 октВести.Президент России Владимир Путин, говоря о последствиях отказа Евросоюза от российских энергоресурсов, напомнил известную поговорку "не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Соответствующее заявление российский лидер сделал в выступлении на восьмом саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
Саммит открылся днем во вторник в Москве.
Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюзаподчеркнул президент РФ
Глава государства уточнил, что российские газовые компании в последние годы столкнулись с рядом трудностей, однако попытки ограничить их участие в мировом энергетическом рынке негативно влияют на самих инициаторов таких мер.
По его словам, попытки вытеснить Россию с мирового газового рынка и ограничить развитие ее газовой отрасли оборачиваются ростом расходов для иностранных предприятий и домохозяйств.
Путин отметил, что ограничения в отношении российских газовых компаний привели к серьезным последствиям прежде всего для зарубежных потребителей топлива. Он обратил внимание на ситуацию в Европе, где отказ от российских энергоносителей и разрыв долгосрочных контрактов, по его оценке, наносят ущерб промышленности и социальной сфере.