Путин: попытки исключить РФ из участников газового рынка будут иметь последствия Путин заявил о последствиях попыток исключить РФ из участников газового рынка

Москва27 окт Вести.Попытки вытеснить Россию с мирового газового рынка приведут к росту расходов для иностранных потребителей, включая предприятия и домохозяйства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

По словам российского лидера, Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе - по его добыче. В стране создан крупный производственный комплекс, позволяющий диверсифицировать поставки, развивать переработку газа и газохимию. Путин подчеркнул, что эта ресурсная, научная и промышленная база способствует развитию национальной экономики, а Россия остается надежным и предсказуемым поставщиком газа за рубеж.

Да, в последние годы российские газовые компании столкнулись с определенными трудностями, включая ограничения со стороны некоторых стран. В этой связи вновь подчеркну: любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране - имеют серьезные последствия. сказал глава государства

По его словам, попытки сдержать развитие отрасли и исключить Россию из числа участников мирового рынка уже отражаются на потребителях. В качестве примера Путин привел Европу, заявив, что отказ от российских энергоносителей наносит ущерб европейской промышленности и социальной сфере.