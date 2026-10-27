Москва27 октВести.Президент России Владимир Путин согласился с оценкой иранского коллеги Масуда Пезешкиана о том, что санкционные ограничения в энергетической сфере наносят ущерб всем участникам рынка.
Об этом российский лидер заявил на саммите Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
Глава государства отметил, что ограничения, которые "незаконно вводятся некоторыми странами", негативно отражаются как на производителях, так и на потребителях энергоресурсов.
По его мнению, санкции нарушают стабильность мирового энергетического рынка и создают дополнительные риски для всех его участников.
Согласен полностью в том, что они приводят к исключительно вредным последствиямконстатировал Путин
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что российско-иранское сотрудничество в области энергетики и газа имеет особое значение.