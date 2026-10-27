Путин согласился с президентом Ирана Пезишкианом о вреде санкций в энергетике

Путин заявил о негативных последствиях санкций для мирового энергорынка Путин согласился с президентом Ирана Пезишкианом о вреде санкций в энергетике

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин согласился с оценкой иранского коллеги Масуда Пезешкиана о том, что санкционные ограничения в энергетической сфере наносят ущерб всем участникам рынка.

Об этом российский лидер заявил на саммите Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

Глава государства отметил, что ограничения, которые "незаконно вводятся некоторыми странами", негативно отражаются как на производителях, так и на потребителях энергоресурсов.

По его мнению, санкции нарушают стабильность мирового энергетического рынка и создают дополнительные риски для всех его участников.

Согласен полностью в том, что они приводят к исключительно вредным последствиям констатировал Путин

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что российско-иранское сотрудничество в области энергетики и газа имеет особое значение.