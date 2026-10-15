Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин обратил внимание на риски при привлечении зарубежного финансирования отечественными компаниями. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на форуме-съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

С этими иностранными источниками есть определенные проблемы сказал Путин

Российский лидер пояснил, что работа с зарубежными источниками сопряжена с целым комплексом условий, включая требования к страховому покрытию и поставкам оборудования. По его словам, определенные трудности возникают и у самих иностранных инвесторов в условиях действующих санкций, когда российская сторона переводит активы под внешнее управление.

Ранее Путин заявил, что власти России продолжат поддерживать российский бизнес и вместе решать острые вопросы.