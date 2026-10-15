Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" заявил, что отечественный фондовый рынок функционирует устойчиво и надежно, однако поставленные перед ним задачи пока решены не в полной мере.

Глава государства отметил необходимость привлекать частные деньги, подчеркнув при этом важность осторожного подхода, особенно в части пенсионных средств.

Это очень важно и, безусловно, это одна из наших задач — стимулирование и укрепление нашего фондового рынка. Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он укрепляется. Тем не менее, он у нас, во всяком случае, устойчивый и надёжно функционирует. Но, конечно, мы ставим перед собой более амбициозные задачи сказал он

Президент комментировал предложение заместителя генерального директора HeadHunter Марии Комаровой разработать концепцию экосистемы фондов роста, вложения в которые позволили бы приблизиться к цели по увеличению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году.

Что касается привлечения частных денег, безусловно, вы правы, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет создание фондов развития, фондов роста, о которых вы сказали, и привлечение частных денег, различных корпоративных пенсионных фондов и т.д. и т.д. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратным подчеркнул глава государства

По его словам, действовать в этом направлении следует, с одной стороны, наступательно, а с другой — максимально осмотрительно.

Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан, они должны быть надёжно защищены. Ну а уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более. Здесь должно быть всё железобетонно гарантировано. И надо продумать каждый шаг по этому направлению заявил Путин

Отвечая на тезис об уходе иностранного капитала с российского рынка, который и должны заменить фонды роста, президент призвал быть внимательными. По его словам, роль зарубежного капитала не всегда положительна, особенно в кризисные моменты, поэтому поиск собственных источников финансирования — правильный путь.

Тем более, что они у нас есть и используются неэффективно. Но действовать нужно крайне аккуратно сказал он

Также в ходе съезда "Деловой России" Путин потребовал "железобетонно" защищать средства россиян на фондовом рынке.