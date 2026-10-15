Москва15 октВести.Средства граждан, привлекаемые на российский фондовый рынок, должны находиться под надежной защитой, особенно если речь идет о пенсионных накоплениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Они должны быть надежно защищены. А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более, здесь должно быть все железобетонно гарантированоподчеркнул глава государства
Ранее сообщалось, что Путин подключился к работе съезда "Деловой России" из ситуационного центра Кремля.