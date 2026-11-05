Путин призвал усилить борьбу с международным криминалом в сфере финансов Путин призвал бороться с теневыми расчетами иностранных спецслужб и криминала

Москва5 ноя Вести.Росфинмониторинг должен усилить свою работу, чтобы противодействовать попыткам иностранных спецслужб и преступных группировок сокрыть свои криминальные расчеты при помощи современных технологий, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь 25-летия ведомства.

Он подчеркнул, что злоумышленники не стесняются использовать в этих схемах криптовалюты и другие платежные инструменты, а также привлекать к ним подростков и молодых людей.

Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы, применяют самые современные технологии… для прикрытия преступных и теневых расчетов… Важно совершенствовать работу Росфинмониторинга и, прежде всего, продолжать технологическую модернизацию ведомства, чтобы оперативно и действенно реагировать на возникающие угрозы сказал Путин

Ранее Владимир Путин назвал Росфинмониторинг ключевой структурой, которая обеспечивает экономическую безопасность страны. Глава государства отметил, что за 25 лет ведомство научилось эффективно бороться с коррупцией, отмыванием денег, финансированием терроризма, экстремизма и организованной преступности.