Москва5 ноя Вести.Финансовая разведка России способна действовать на уровне высших мировых стандартов и в чем-то их превосходить, заявил президент РФ Владимир Путин.

На торжественном мероприятии в честь 25-летия Росфинмониторинга российский лидер отметил, что на сегодняшний день ведомство по праву считается одним из главных элементов обеспечения финансовой безопасности страны, а также ее государственного и экономического суверенитета.

Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов, а в чем-то и лучше, в чем-то превосходительнее сказал он

Путин также призвал бороться с прикрытием финансовых операций иностранных спецслужб.