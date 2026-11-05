Путин: важно углублять сотрудничество в финразведке с партнерами по ШОС и БРИКС

Путин отметил значимость финансовой разведки в рамках ШОС и БРИКС Путин: важно углублять сотрудничество в финразведке с партнерами по ШОС и БРИКС

Москва5 ноя Вести.Президент России Владимир Путин отметил значимость углубления сотрудничества в сфере финансовой разведки между партнерами по БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Об этом глава государства заявил на торжественном мероприятии в честь 25-летия Росфинмониторинга.

Еще одно значимое направление - это углубление международного сотрудничества, прежде всего с партнерами из стран БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и Евразийской группы. Постоянный обмен оперативной информацией, опытом и практическими наработками является значимым фактором укрепления экономического суверенитета и безопасности каждого из наших государств-партнеров сказал президент

Ранее Путин призвал усилить борьбу с международным криминалом в сфере финансов.