Путин отметил роль Росфинмониторинга в борьбе с коррупцией и терроризмом

Путин назвал Росфинмониторинг ключевой структурой экономической безопасности Путин отметил роль Росфинмониторинга в борьбе с коррупцией и терроризмом

Москва1 ноя Вести.Президент России Владимир Путин назвал Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) одной из ключевых структур в сфере обеспечения экономической безопасности страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю 25-летия ведомства, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что за четверть века Росфинмониторинг создал эффективную систему противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций.

За четверть века ваша Служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасности отмечается в послании

Президент обратил внимание на развитие кадрового, аналитического и технического потенциала ведомства. По его словам, сотрудники службы активно применяют современные цифровые технологии для анализа финансовых операций, выявления потенциальных рисков и предотвращения преступлений.

Кроме того, Путин отметил вклад Росфинмониторинга в обеспечение сохранности бюджетных средств и развитие международного сотрудничества.

Глава государства уверен, что сотрудники ведомства продолжат эффективно выполнять поставленные задачи и содействовать укреплению суверенитета России.

Ранее в Росфинмониторинге раскрыли методы борьбы с криптомошенниками.