Москва1 нояВести.Президент России Владимир Путин назвал Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) одной из ключевых структур в сфере обеспечения экономической безопасности страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю 25-летия ведомства, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что за четверть века Росфинмониторинг создал эффективную систему противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансированию террористических, экстремистских и криминальных организаций.
За четверть века ваша Служба выросла в одну из ключевых структур в сфере экономической безопасностиотмечается в послании
Президент обратил внимание на развитие кадрового, аналитического и технического потенциала ведомства. По его словам, сотрудники службы активно применяют современные цифровые технологии для анализа финансовых операций, выявления потенциальных рисков и предотвращения преступлений.
Кроме того, Путин отметил вклад Росфинмониторинга в обеспечение сохранности бюджетных средств и развитие международного сотрудничества.
Глава государства уверен, что сотрудники ведомства продолжат эффективно выполнять поставленные задачи и содействовать укреплению суверенитета России.
Ранее в Росфинмониторинге раскрыли методы борьбы с криптомошенниками.