Москва28 сен Вести.Важно адекватно реагировать на новые угрозы и риски, а также надежно защищать интересы и безопасность граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам финального этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности, опубликованной на сайте Кремля.

Передовые технологии, механизмы искусственного интеллекта открывают большие возможности для созидания, творчества, саморазвития. При этом важно адекватно реагировать на новые угрозы и риски, надежно защищать интересы и безопасность граждан отметил глава государства

Путин также подчеркнул, что стремление участников повышать финансовую и правовую грамотность, а также вносить вклад в профилактику правонарушений в цифровой сфере заслуживает уважения и поддержки.

Финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности проходит в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета. Он объединил 700 школьников и студентов из 40 стран.