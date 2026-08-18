Москва18 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду российских школьников – участников проходившей в Ташкенте 38-й Международной олимпиады по информатике с завоеванием золотых и серебряных медалей. Послание российского лидера Владиславу Жиганову, Максиму Кравченко, Сергею Муханову и Владимиру Звездину опубликовано на сайте Кремля.

Поздравляю вас с завоеванием золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике. В ходе этих ответственных соревнований вы продемонстрировали глубокие знания и основательную подготовку, убедительно подтвердили яркий творческий, созидательный потенциал нашей молодежи отметил глава государства

Президент также подчеркнул, что искренней благодарности заслуживает подвижнический труд преподавателей и наставников школьников, а также теплая поддержка близких, которые помогают им во всех начинаниях.

Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря самоотдаче и нацеленности на результат школьники обязательно добьются успеха в будущей профессии. Глава государства пожелал им удачи и всего самого доброго.

Международная олимпиада по информатике проходит ежегодно для учащихся средних и старших классов. Состязание проводится с 1989 года и считается самым престижным в этой области.

В этом году российская сборная вернулась в Москву сразу с четырьмя медалями: двумя золотыми и двумя серебряными. В олимпиаде приняли участие сильнейшие школьники из 97 стран.