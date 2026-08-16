Кравцов прокомментировал успех российской сборной на IOI в Ташкенте Кравцов: успех сборной РФ на IOI доказывает уровень российской школы

Москва16 авг Вести.Успех национальной сборной на 38-й Международной олимпиаде по информатике (IOI) демонстрирует высокий уровень российской школы, таланта и трудолюбия ребят. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Российская сборная завоевала на IOI в Ташкенте две золотые и две серебряные медали.

Информатика – одна из ключевых дисциплин, составляющих основу технологического лидерства. Четыре медали у четырех участников – убедительное доказательство высокого уровня российской школы, таланта и трудолюбия ребят сказал Кравцов

Он также подчеркнул, что за последние три года российские школьники завоевали на олимпиаде по информатике 12 медалей, восемь из которых золотые. По словам министра, опыт, полученный на соревновании, станет основой для будущих достижений в науке и технологиях.

Одним из обладателей лучшего результата стал Владислав Жиганов, занявший абсолютное второе место в общем зачете. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 97 стран.