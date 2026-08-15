Школьники из РФ завоевали два золота на Международной олимпиаде по информатике Российские школьники взяли золото на Международной олимпиаде по информатике

Москва15 авг Вести.Сборная России завоевала две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI) в Ташкенте. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

В соревновании в этом году участвовали 386 школьников из почти 100 стран. Россию представляли четыре старшеклассника, все они являются победителями Всероссийской олимпиады школьников.

Золото… Максим Кравченко — ученик 10 класса образовательного комплекса "Воробьевы горы" в Москве, Владислав Жиганов — ученик 11 класса СУНЦ МГУ в Москве. Серебро… Сергей Муханов — ученик 11 класса образовательного комплекса "Воробьевы горы" в Москве, Владимир Звездин — ученик 11 класса ПФМЛ № 239 в Санкт-Петербурге говорится в сообщении ведомства в MAX

Подготовкой российской сборной занимались представители ИТМО, МФТИ, МГУ, НИУ ВШЭ и "Яндекса". В число наставников вошли золотые медалисты IOI прошлых лет и финалисты международных соревнований по программированию.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года и считается одним из наиболее престижных соревнований для школьников в этой области. В прошлом году российская команда также завоевала две золотые и две серебряные медали.

Ранее школьники из российской сборной в третий раз победили на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Они взяли семь золотых медалей и бронзу.