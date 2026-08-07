Выпускник московской школы победил на Международной олимпиаде по ИИ в Казахстане

Московский школьник победил на Международной олимпиаде по ИИ в Казахстане Выпускник московской школы победил на Международной олимпиаде по ИИ в Казахстане

Москва7 авг Вести.Выпускник 11 класса московской школы "Летово" Александр Поваров завоевал золото на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая прошла в Казахстане. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За медали боролись 465 ребят из более чем 100 стран. Россию представляли восемь человек, которые взяли семь золотых медалей и одну бронзу отмечается в сообщении

Александр Поваров стал лучшим и на Всероссийской олимпиаде по информатике по профилю "Искусственный интеллект" в прошлом учебном году.