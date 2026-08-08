Член сборной РФ Лабзин о победе на олимпиаде по ИИ: исполнил свою мечту

Российские школьники поделились впечатлениями от победы на олимпиаде по ИИ Член сборной РФ Лабзин о победе на олимпиаде по ИИ: исполнил свою мечту

Москва8 авг Вести.Школьники из сборной России, которые в третий раз победили на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (ИИ), рассказали ИС "Вести" о сложностях и особенностях программы в этом году.

Российские триумфаторы, завоевавшие семь золотых медалей и бронзу, уже вернулись в Москву. Золотой медалист Кирилл Лабзин отметил, что задачи были сложные, но интересные.

Нужно было придумать какие-то идеи, применить нестандартные методы для их решения, для получения хорошего опыта... Сложнее был, наверное, второй день, и задачи второго дня — уровень чуть повысился по сравнению с первым туром, по моим ощущениям сообщил Лабзин

Он добавил, что на олимпиаде сбылась его мечта.

Я чувствую, наконец, удовлетворение, исполнил свою мечту. У нас был достаточно длинный отбор поделился он

Сборную готовили к олимпиаде ведущие университеты в течение двух месяцев, рассказал золотой медалист Никита Пудовкин.

Старались приблизить условия к международной олимпиаде, решая разные ограниченные по времени туры, то есть контесты. И приспосабливались к различным условиям, которые появились за год развития Международной олимпиады по ИИ пояснил Пудовкин

Увидев результаты первого тура, школьник растерялся, но на следующем испытании проявил максимальную собранность.

В первом туре я в какой-то момент почувствовал, что, скорее всего, золота не будет. Промелькнуло такое чувство. Потом, когда я вышел после тура, увидел общую табличку результатов, я понял, что я плохо написал — все плохо написали… После этого у меня сформировалась уверенность, что в целом золото взять возможно. И во второй день написал хорошо признался он

Второе место с большим отрывом заняла команда Китая. Всего в финале за звание лучших боролись 500 учеников из 105 стран. Российских участников традиционно готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта.