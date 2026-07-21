Раскрыт секрет подготовки школьников из РФ к олимпиаде по математике в Китае Тренер раскрыл, как школьники РФ готовились к олимпиаде по математике в Шанхае

Москва21 июл Вести.Решение сложных задач и занятия по восемь часов в день были основой подготовки российских школьников для участия в Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом ИС "Вести" рассказал тренер сборной, научный сотрудник РГПУ им. А. И. Герцена Кирилл Сухов.

Он сообщил, что последний этап сборов перед поездкой на соревнования состоялся в июне – ребята на протяжении трех недель готовились к участию в олимпиаде.

Мы готовились по два раза - по два занятия в день, каждое по четыре часа. То есть с утра до вечера они решали задачи… Они приходят, четыре часа сидят и решают задачи без перерыва, потом у них обед, потом небольшой перерыв, и еще четыре часа решают задачи. И после этого ужин и отдых сообщил Сухов

По словам тренера, школьники решали задачи сложнее, чем предполагал формат олимпиады. Он отметил, что благодаря этому участники были готовы к трудностям.

Если мы будем давать только простые задачи, они будут решать только простые задачи. Мы должны давать как можно сложнее, чтобы потом, когда ты придешь, тебе показалось, что там легко. То есть как бы тяжело в учении – легко в бою. Тут, скорее, все-таки важно именно сложность, чтобы ты готов был, чтобы у тебя навык этот был. Тем более, что сложность задачи мы не знаем, они очень разные бывают, поэтому, мы, на самом деле, готовы ко всему добавил он

Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае.