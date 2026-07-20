Школьники из РФ раскрыли секрет успеха на олимпиаде по математике в Китае

Российские школьники раскрыли секрет успеха на олимпиаде по математике в Китае Школьники из РФ раскрыли секрет успеха на олимпиаде по математике в Китае

Москва20 июл Вести.Желание побороться с умнейшими подростками мира и получить удовольствие от процесса решения сложных задач помогло российским школьникам достигнуть успеха на Международной математической олимпиаде в Шанхае. Об этом сами они рассказали в интервью ИС "Вести".

Подростки завоевали четыре золотые и две серебряные медали на олимпиаде. Больше всего баллов получила единственная в составе сборной девушка – Арина Прокудина.

Чувствую, что выступаю за страну, и за свой город, и за свою школу поделилась она

Турнир длился два дня – школьники решали по три задачи в день. Среди дисциплин – алгебра, геометрия, комбинаторика и теория чисел. По словам школьника Романа Кравченко, процесс решения задач принес ему много положительных эмоций.

Приятно получить именно какую-то очень хорошую, интересную задачу, процесс решения которой может понравиться и дать много клевых эмоций во время тура отметил Кравченко

По мнению другого участника Олимпиады, школьника Андрея Шишко, успех принесло стремление побороться с умными подростками мира, которые принимают участие в Международной олимпиаде уже не первый раз.

Здесь приезжают люди из других стран, которые приезжали на эту олимпиаду три раза подряд, они брали три золотые медали, они приезжают за четвертой золотой медалью. То есть, понятно, что это какие-то уникумы, и не всем быть такими, но вот хочется с такими побороться сказал он

Ранее тренер российской сборной на Международной математической олимпиаде Кирилл Сухов рассказал ИС "Вести", что справиться с задачами на соревнованиях участникам помогли свежий ум, гениальность и большая работа над собой.