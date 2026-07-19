Победитель Международной олимпиады по химии Гасаненко рассказал о своих эмоциях Гасаненко поделился эмоциями от победы в Международной олимпиаде по химии

Москва19 июл Вести.Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде (IChO) в Ташкенте, а москвич Арсений Гасаненко показал лучший результат среди 360 участников и стал абсолютным победителем соревнований. Он рассказал о своих эмоциях от победы в интервью информационной службе "Вести".

Школьник признался, что, хотя и надеялся на золотую медаль, статус абсолютного победителя стал для него неожиданностью.

Ну конечно, я не ожидал этого. Я хотел золота, я надеялся на него, ожидал его, но то, что стану абсолютным победителем, я не думал. Подготовка была морально, наверное, все-таки сложной. Туры были сложнее, чем в предыдущие годы. Это было немного неожиданно, но я справился благодаря подготовке нашей сборной. Чувство, наверное, радости, усталости, потому что не спал весь день, потому что у нас сначала было до двенадцати закрытие, потом в два повезли в аэропорт. Радость – потому что это как раз неожиданность поделился Гасаненко

Гасаненко также рассказал о планах на будущее: после окончания школы он планирует остаться в России и поступить в Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова или Московский физико-технический институт (МФТИ).

Ранее российская сборная школьников привезла пять золотых медалей с международной олимпиады по физике.