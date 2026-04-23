Москва23 апр Вести.Олимпиадное движение школьников несет такую же роль, как и спорт высших достижений. В нем участвует небольшое количество людей, которые своими успехами мотивируют других, заявил ИС "Вести" бизнесмен, основатель "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК), основатель благотворительного фонда Андрей Мельниченко.

По его словам, одно из главных умений участников олимпиад – это способность грамотно потратить ограниченный период времени на работу, отсеивая все ненужное.

Что такое олимпиадное движение, условно говоря? Оно такую же роль несет, как спорт высоких достижений в сравнении с физкультурой. То есть спорт высоких достижений вовлекает в себя небольшое количество людей, но он мотивирует чем-то заниматься существенно большее количество людей… Вот здесь примерно то же самое. То есть спорт высоких достижений — это структура олимпиад, а просто обучение – это гораздо [более] широкое, большее количество участников объяснил Мельниченко

Накануне были объявлены победители 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Все 15 ребят из российской сборной стали медалистами, из них семь школьников завоевали золото, что является лучшим результатом среди всех стран-участниц.

Сборная команда Фонда Мельниченко выступала вне зачета, но все туры проходила наравне с международными командами. Если бы ребята участвовали в общем зачете, то в копилку россиян добавились бы еще две серебряные награды.