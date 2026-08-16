Победитель Международной олимпиады по информатике поделился планами на будущее "Планирую учиться в ВШЭ": золотой медалист олимпиады по информатике о планах

Москва16 авг Вести.Золотой медалист Международной олимпиады по информатике планирует поступить в Высшую школу экономики и попробовать связать свой карьерный путь со сферой искусственного интеллекта, в частности машинного обучения. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал ученик 10-го класса образовательного комплекса "Воробьевы горы" в Москве Максим Кравченко.

Пока что я планирую учиться в Высшей школе экономики. А так буду искать какое-то направление в информатике, которое мне больше всего нравится, то есть попробую машинное обучение, возможно, какие-то другие опции тоже есть сказал он

16 августа сборная России вернулась в Москву с 38-й Международной олимпиады по информатике из Ташкента, где завоевала две золотые и две серебряные медали. В соревновании в этом году участвовали 386 школьников из почти 100 стран. Россию представляли четыре старшеклассника, которые ранее победили во Всероссийской олимпиаде школьников.