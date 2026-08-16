Москва16 авг Вести.Школьник из России занял второе место на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте среди всех участников, которых было 386. Своим секретом успеха ученик 11-го класса СУНЦ МГУ в Москве Владислав Жиганов поделился с ИС "Вести".

Большую часть времени я вкладывался в олимпиадную информатику в восьмом-девятом классе. Я очень много занимался в кружках… ездил на смены в Сириус – это был основной скачок, а дальше мне нужно было поддерживать уровень и немножко наращивать его. В основном я ездил на национальные сборы. У нас есть программа, что вот условно человек 30, которые претендуют [попасть] в сборную, ездят каждый год на трое сборов. Вот я каждый год ездил и занимался рассказал он

16 августа сборная России вернулась в Москву с 38-й Международной олимпиады по информатике из Ташкента, где завоевала две золотые и две серебряные медали. Россию представляли четыре старшеклассника, которые ранее победили во Всероссийской олимпиаде школьников.