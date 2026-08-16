Тренер рассказал о подготовке сборной РФ по информатике к олимпиаде в Ташкенте Тренер: победителей Международной олимпиады по информатике готовила вся Россия

Москва16 авг Вести.Подготовка российской сборной для участия в Международной олимпиаде по информатике проходила на всех уровнях: в разных кружках и дополнительных интенсивных сменах. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель тренерского штаба сборной России по информатике, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ и "Сбера" Алексей Малеев.

Готовила ребят вся страна. Сначала их учителя, потом они участвовали в разных олимпиадах, а параллельно учились в разных кружках и дополнительных интенсивных сменах. На кампусе Физтеха, безусловно, есть у нас олимпиадные школы МФТИ, но есть и смена в "Сириусе", есть летняя компьютерная школа рассказал тренер

16 августа сборная России вернулась в Москву с 38-й Международной олимпиады по информатике из Ташкента, где завоевала две золотые и две серебряные медали. В соревновании в этом году участвовали 386 школьников из почти 100 стран. Россию представляли четыре старшеклассника, которые ранее победили во Всероссийской олимпиаде школьников.