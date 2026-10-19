Путин: ТПП вносит вклад в укрепление позиций России на мировых рынках

Путин поздравил коллектив ТПП с 35-летием Путин: ТПП вносит вклад в укрепление позиций России на мировых рынках

Москва19 окт Вести.Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив Торгово-промышленной палаты РФ с 35-летием cо дня основания, отметил, что она является надежным партнером государства в решении задач развития.

За годы своего существования ТПП зарекомендовала себя как одно из наиболее влиятельных бизнес-объединений в стране, добавил он.

Отмечу ваш созидательный вклад в совершенствование промышленной, финансовой, торговой инфраструктуры, укрепление позиций России на мировых рынках сказал российский лидер в поздравительной телеграмме

Президент подчеркнул, что ТПП успешно представляет интересы различных предпринимателей во всех регионах России и является надежным партнером государства.

Как ранее рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин, организация представлена в 350 точках России, что позволяет оперативно связываться с предпринимателями и получать от них информацию.