Москва19 октВести.Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив Торгово-промышленной палаты РФ с 35-летием cо дня основания, отметил, что она является надежным партнером государства в решении задач развития.
За годы своего существования ТПП зарекомендовала себя как одно из наиболее влиятельных бизнес-объединений в стране, добавил он.
Отмечу ваш созидательный вклад в совершенствование промышленной, финансовой, торговой инфраструктуры, укрепление позиций России на мировых рынкахсказал российский лидер в поздравительной телеграмме
Президент подчеркнул, что ТПП успешно представляет интересы различных предпринимателей во всех регионах России и является надежным партнером государства.
Как ранее рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин, организация представлена в 350 точках России, что позволяет оперативно связываться с предпринимателями и получать от них информацию.