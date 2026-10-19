Москва19 окт Вести.Одна из задач зарубежных представительств Торгово-промышленной палаты – продвижение российского бизнеса в других странах. Об этом ИС "Вести" заявил президент ТТП РФ Сергей Катырин.

Он рассказал, что сейчас за рубежом работает 28 представительств ТТП.

У нас 28 представительств за рубежом. Некоторые из них носят региональный характер. Но естественно, что каждое из этих представительств тоже нацелено на обслуживание российского бизнеса, на продвижение интересов российского бизнеса в страну. Участие в выставках, различных конгрессных мероприятиях. Ну и самое главное, самое интересное всегда для бизнеса — это би-ту-би-встречи, изучение рынка, возможности на этом рынке сказал Катырин

Сегодня, 19 октября, Торгово-промышленная палата России отмечает 35-летие. ТПП объединяет более 57 тысяч организаций, большая часть из которых – представители малого и среднего бизнеса.

Ранее Сергей Катырин назвал главную опасность для предпринимательства.