Москва19 окт Вести.Торгово-промышленная палата – самое активное в России объединение предпринимателей, которое работает над законодательством. Такое мнение высказал ИС "Вести" глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Он поблагодарил Государственную думу и Совет Федерации за совместную работу.

Мы сегодня, наверное, самое активное объединение предпринимателей в стране, которое работает над законодательством. Мы очень активно работаем с Государственной думой, благодарны им за то, что они так внимательно относятся к нам. [Работаем] с Советом Федерации, те же слова благодарности в их адрес. У нас целый департамент специально занимается тем, что обобщает мнение предпринимателей, которые к нам стекаются со всей страны сказал Катырин

Он добавил, что ТПП должна учитывать современную динамику развития российской экономики.

Сейчас динамика развития экономики, бизнеса в стране вообще с потрясающей скоростью движется. Искусственный интеллект, цифровизация и так далее. И здесь, конечно, мы должны и в центре, и на местах работать так, чтобы все вписывались в ту повестку, которая есть, и постарались даже идти на шаг вперед, чтобы дать возможность бизнесу использовать инструменты торгово-промышленной палаты в своих интересах отметил глава палаты

19 октября Торгово-промышленная палата России отмечает 35-летие. ТПП объединяет более 57 тысяч организаций, большая часть из которых – представители малого и среднего бизнеса.