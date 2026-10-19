Москва19 октВести.Главными запросом, с которым предприниматели обращаются в Торгово-промышленную палату, остается возможность влиять на формируемую нормативно-правовую базу. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин.
По его словам, одним из самых актуальных вопросов среди предпринимателей сейчас является проект бюджета.
Как и всегда, это возможность влияния на формируемую нормативно-правовую базу. Вот сейчас самый актуальный вопрос – это проект бюджета. Это изменения в налоговой системе. Это, естественно, доступ к финансовым ресурсам. Это работа тех институтов поддержки, которые сегодня созданы государством, и насколько они эффективно работают в том или ином направлениизаявил Катырин
Глава ТПП также отметил, что в организацию поступает много обращений на тему международной повестки, а также предложений по совершенствованию институтов развития.
Ранее Катырин сообщил, что ТПП ежегодно вносит порядка 30 пакетов поправок и предложений в законопроекты, а также разрабатывает 10–15 собственных законодательных инициатив.