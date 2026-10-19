Москва19 окт Вести.Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ в прошлом году рассмотрел около 300 международных дел, 10% которых пришлись на споры между компаниями, не имеющими резидентства в России. Это свидетельствует о высоком уровне доверия иностранных предпринимателей, заявил в интервью информационной службе "Вести" президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По его словам, при ТПП действуют Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия, которые с момента создания ни на день не прекращали свою работу.

У нас действует при Торгово-промышленной палате Международный коммерческий арбитражный суд, Морская арбитражная комиссия. Морская арбитражная комиссия была создана в 1930 году и ни на один день не останавливалась и работала все эти годы. Международный коммерческий арбитражный суд создан в 1932 году. То же самое: непрерывно, все годы, и в войну, и в любые перипетии не останавливал свою работу заявил Катырин

Глава ТПП отметил, что арбитражный суд при Торгово-промышленной палате является одним из ведущих в мире институтов.

Мы по количеству дел, которые рассматривали, в прошлом году 930 с чем-то там мы рассмотрели, мы превосходим и лондонские, и стокгольмские суды. Там не все международные дела, там где-то треть примерно – международные дела, а остальные – это третейское разбирательство между нашими компаниями внутри России. А если говорить о международных, там где-то 10% от этих 300 с лишним дел, 10% – это те, кто не резиденты России, те, кто пришли разбираться в нашем суде из двух других стран. Это вот уровень доверия к нашему институту, Международному коммерческому арбитражному суду сказал он

Ранее Катырин заявил, что компании из недружественных стран, включая Германию, Италию и Францию, видят перспективу работы на российском рынке и стараются сохранить контакты.