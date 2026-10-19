Москва19 окт Вести.Компании из недружественных стран, включая Германию, Италию и Францию, несмотря на заявления своих правительств, видят перспективу работы на российском рынке и стараются сохранить контакты. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По словам Катырина, на различные выставки и мероприятия в России приезжают предприниматели как из дружественных, так и из недружественных стран.

К нам едут и дружественные, и недружественные. Я вам могу сказать, какую бы выставку вы ни взяли из тех, которые у нас проходят, практически на всех выставках есть те, кого относят к недружественным, ну, по крайней мере, правительствам, я бы так сказал, не странам. Вот. Есть там и Германия, и Италия, и Франция, и так далее. Вот только что мы открывали выставку сельхозтехники. Все они там присутствуют. Несмотря на заявления, которые делают правительства этих стран, компании все-таки видят перспективу работать на рынке Российской Федерации и стараются сохранить [контакты], а некоторые даже и нацелены на развитие своей деятельности на территории Российской Федерации заявил глава ТПП

Ранее Катырин сообщил, что ТПП планирует развивать деловые советы в Азии и Африке.