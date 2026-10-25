Путин: РФ пытается создать хорошие условия для оставшихся европейских компаний Путин: в России создаются хорошие условия для оставшихся европейских компаний

Москва25 окт Вести.Россия старается создавать комфортные условия для европейского бизнеса, который выбрал продолжить работу в РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Российский лидер отметил, что некоторые западные компании продолжают работать в стране.

И мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятные подчеркнул он

Ранее Путин отмечал, что часть западных компаний задумываются о возвращении к сотрудничеству с Россией. По его словам, Москва будет приветствовать возвращение тех иностранных компаний, которые вели себя корректно при покидании российского рынка.