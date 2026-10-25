Москва25 октВести.Россия старается создавать комфортные условия для европейского бизнеса, который выбрал продолжить работу в РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Российский лидер отметил, что некоторые западные компании продолжают работать в стране.
И мы стараемся создать для них соответствующие условия, благоприятныеподчеркнул он
Ранее Путин отмечал, что часть западных компаний задумываются о возвращении к сотрудничеству с Россией. По его словам, Москва будет приветствовать возвращение тех иностранных компаний, которые вели себя корректно при покидании российского рынка.