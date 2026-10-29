Путин: в Европе есть люди, которые хотят наладить конструктивный диалог с РФ

Путин заявил, что в Европе есть силы, желающие наладить диалог с Россией Путин: в Европе есть люди, которые хотят наладить конструктивный диалог с РФ

Москва29 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин отметил, что в Европе есть люди, которые желают наладить конструктивный диалог с Россией, а не нанести ей "стратегическое поражение".

Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка в Москве.

В конце концов, в Европе есть те люди, которые не хотят наносить стратегического поражения России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог сказал Путин

Президент России также ранее заявил, что российская сторона готова к любым шагам по восстановлению отношений с Европой, как в формате Евросоюза, так и с отдельными странами. Путин назвал правильной инициативу финского и норвежского лидеров Александра Стубба и Йонаса Гара Старе, которые провели с российским президентом телефонный разговор.