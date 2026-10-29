Москва29 октВести.Президент России Владимир Путин заявил, что знает о критике в адрес президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере после их телефонного разговора с ним. При этом российский лидер назвал их инициативу правильной.
Ранее сообщалось, что некоторые из стран Европы негативно отнеслись к звонку Александра Стубба и Йонаса Гара Стере российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку телефонный разговор выявил неспособность Евросоюза договориться о том, кто должен представлять их интересы на мирных переговорах.