Путин заявил, что знает о критике Стубба и Стере после их звонка

Путин назвал правильной инициативу Стубба и Стере позвонить ему Путин заявил, что знает о критике Стубба и Стере после их звонка

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что знает о критике в адрес президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере после их телефонного разговора с ним. При этом российский лидер назвал их инициативу правильной.

Ранее сообщалось, что некоторые из стран Европы негативно отнеслись к звонку Александра Стубба и Йонаса Гара Стере российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку телефонный разговор выявил неспособность Евросоюза договориться о том, кто должен представлять их интересы на мирных переговорах.