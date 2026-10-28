Москва28 октВести.Часть стран Европы негативно отнеслись к звонку президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет издание Politico.
Уточняется, что неназванный европейский чиновник назвал переговоры отдельных государств с Москвой нарушением единого голоса Европы и "плохой идеей".
Кроме того, другой чиновник заявил, что телефонный разговор выявил неспособность Евросоюза договориться о том, кто должен представлять их интересы на мирных переговорах. При этом в Еврокомиссии реакция была сдержанной. Так, представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что "приняли разговор к сведению".
Ранее Гар Стёре заявил, что телефонный разговор с Путиным с участием Стубба прошел без споров, у каждого была возможность высказать свое мнение.