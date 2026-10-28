Politico: в Европе были недовольны разговором Стубба и Стере с Путиным

В Европе остались недовольны звонком Путину Стубба и Стере Politico: в Европе были недовольны разговором Стубба и Стере с Путиным

Москва28 окт Вести.Часть стран Европы негативно отнеслись к звонку президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет издание Politico.

Уточняется, что неназванный европейский чиновник назвал переговоры отдельных государств с Москвой нарушением единого голоса Европы и "плохой идеей".

Кроме того, другой чиновник заявил, что телефонный разговор выявил неспособность Евросоюза договориться о том, кто должен представлять их интересы на мирных переговорах. При этом в Еврокомиссии реакция была сдержанной. Так, представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что "приняли разговор к сведению".

Ранее Гар Стёре заявил, что телефонный разговор с Путиным с участием Стубба прошел без споров, у каждого была возможность высказать свое мнение.