Разговор Путина со Стуббом и Стере вызвал панику в Европе The Telegraph: разговор Путина со Стуббом и Стере расколол ряды союзников Киева

Москва28 окт Вести.Разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере вызвал смятение в рядах европейских союзников киевского режима. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Глав Финляндии и Норвегии уже обвиняют в том, что они "действуют в одиночку", тем самым помогая Москве.

Этот разговор между лидерами, судя по всему, внес раскол в ряды европейских сторонников Украины сообщается в публикации

По мнению одного из европейских чиновников, существует вероятность, что теперь европейские лидеры один за другим начнут звонить Путину, не придерживаясь согласованной позиции, тогда как именно сейчас правительства стран Европейского союза пытаются сформировать группу уполномоченных лиц, которые представляли бы их на переговорах с Москвой, отмечает автор статьи.

Телефонный разговор Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии состоялся 27 октября. Инициаторами беседы были финская и норвежская стороны. Российский лидер и его коллеги обсудили текущую ситуацию на Украине и возможные дипломатические шаги по урегулированию конфликта.