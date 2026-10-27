Кремль: Путин, Стубб и Стере обсудили свои встречи с Уиткоффом Кремль: лидеры России, Финляндии и Норвегии обсудили беседы с Уиткоффом

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гара Стере контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Телефонная беседа Путина, Стубба и Стере состоялась во вторник.

Проведён обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учётом переговоров Владимира Путина с ...Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с С. Уиткоффом и В. Зеленским в Осло говорится в сообщении Кремля

Как отмечается, Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку текущей ситуации на Украине, лидеры договорились поддерживать контакты по телефону.