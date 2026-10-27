В Нидерландах призвали готовиться к крупномасштабному военному конфликту Генерал Эйхельсхейм призвал Нидерланды готовиться к крупномасштабному конфликту

Москва27 окт Вести.Командующий вооруженным силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм призвал страну готовиться к крупномасштабному военному конфликту. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

Мы должны готовиться к крупномасштабному конфликту, хотя не можем с уверенностью сказать, как он может выглядеть говорится в публикации

По словам генерала, украинских конфликт наглядно показывает, как реальность может опережать представления. Поэтому боеспособность, считает он, во многом зависит от способности быстро учиться адаптироваться в предлагаемых условиях. Генерал призвал создать условия, благодаря которым можно быстро испытывать новые средства и применять на практике уроки, полученные в результате военных действий.

Ранее в Германии признались, что бойцов сил специального назначения бундесвера готовят к войне с Россией.