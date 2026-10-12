В ФРГ призвали готовить здравоохранение Европы к военным кризисам Минздрав ФРГ призвал готовить системы здравоохранения Европы к военным кризисам

Москва12 окт Вести.Европейским странам следует начать готовить свои системы здравоохранения к кризисам, связанным с войной. Об этом заявил глава минздрава ФРГ Карстен Линнеманн на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине​​​.

Суровая правда заключается в том, что мы должны подготовить наши системы здравоохранения к кризисам, связанным с войной... Я убежден, что политика здравоохранения сегодня является неотъемлемой частью политики безопасности цитирует его Rappourter

Он добавил, что страны Европы должны извлечь уроки из событий на Украине, чтобы грамотно подготовить системы здравоохранения и население к потенциальным угрозам.

Линнеманн также упомянул готовящийся в Германии закон о готовности системы здравоохранения к "наихудшему сценарию" войны. Издание уточняет, что речь идет о повышении независимости цепочек поставок, укрепление кадрового потенциала, а также защиту цифровых систем.