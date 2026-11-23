Москва23 нояВести.Украинский конфликт не должен перекинуться на страны Прибалтики, заявил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров в Берлине с украинским коллегой Евгением Хмарой.
Немецкий политик подчеркнул, что в том числе на Киеве лежит "особая ответственность" за недопущение подобного развития событий.
Война не должна распространиться на Балтийское морецитирует Писториуса ТАСС
21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы России, атаке с применением беспилотника подверглось грузовое судно, которое направлялось в Калининград.
Силы обороны Финляндии, в свою очередь, допустили, что к атаке на судно может быть причастна Украина.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса укреплять устойчивость своих обществ на фоне якобы существующих для блока угроз.
В этой связи он призвал брать пример с "лучших учеников НАТО" — Норвегии, Швеции, Дании и, возможно, ряда других стран, которые, по его словам, четко понимают, что должны делать их граждане в случае войны.