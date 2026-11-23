Писториус предупредил об угрозе переноса конфликта на страны Прибалтики

Писториус заявил о риске расширения украинского конфликта на Прибалтику Писториус предупредил об угрозе переноса конфликта на страны Прибалтики

Москва23 ноя Вести.Украинский конфликт не должен перекинуться на страны Прибалтики, заявил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров в Берлине с украинским коллегой Евгением Хмарой.

Немецкий политик подчеркнул, что в том числе на Киеве лежит "особая ответственность" за недопущение подобного развития событий.

Война не должна распространиться на Балтийское море цитирует Писториуса ТАСС

21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы России, атаке с применением беспилотника подверглось грузовое судно, которое направлялось в Калининград.

Силы обороны Финляндии, в свою очередь, допустили, что к атаке на судно может быть причастна Украина.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса укреплять устойчивость своих обществ на фоне якобы существующих для блока угроз.

В этой связи он призвал брать пример с "лучших учеников НАТО" — Норвегии, Швеции, Дании и, возможно, ряда других стран, которые, по его словам, четко понимают, что должны делать их граждане в случае войны.