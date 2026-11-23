Эксперт Кузякин указал на угрозу войны без ограничений в Мировом океане Кузякин: в Мировом океане может начаться война дронов против гражданских судов

Москва23 ноя Вести.Атака беспилотников на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе - сигнал о начале в Мировом океане войны без ограничений по всей номенклатуре судов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Об атаке БПЛА в Финском заливе на шедший в Калининград сухогруз Sparta II сообщил 21 ноября глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Это очень нехороший сигнал к тому, что в Мировом океане начинается война без ограничений с применением беспилотников по всей номенклатуре различных судов - от танкеров и сухогрузов до газовозов и, не дай бог, пассажирских. К этому давно все шло - другое дело, что это не носило, скажем так, декларативно-массовый характер сказал эксперт

Кузякин напомнил, что это уже не первый подобный случай - в марте этого года в Средиземном море был поражен российский газовоз Arctic Metagaz.

Это был тогда, правда, морской беспилотник, не воздушный, не самолетного типа. Здесь же в нейтральных водах был поражен российский сухогруз, который получил поражение беспилотными летательными аппаратами самолетного типа сказал он

Эксперт также отметил, что ранее страны Прибалтики и Финляндия уже пропускали над своей территорией ударные беспилотники.

Это не первый раз, когда европейские страны, прибалтийские страны, конкретно прибалтийские страны и Финляндия пропускают над своим воздушным пространством ударные беспилотники. Из недавних — это удары по Усть-Луге, нашему нефтяному терминалу напомнил Кузякин

Он также отметил, что Калининград находится в достаточно уязвимом положении с точки зрения возможности перерезать пути его снабжения в Балтийском море. Эксперт также подчеркнул, что это грозит серьезным расширением зоны боевых действий.

Балтийское море — это не Черное море. Если в Черном море адресатов не так много и, по сути, они все сконцентрированы… в акватории Черного моря, то Балтийское море — это достаточно большой перекресток, где количество судов кратно больше. И перенос туда боевых действий, то, что делает сейчас Украина не без помощи прибалтов и финнов - это не то что бросать зажженные спички в здании, полном керосина, это тыкать спички прямо во взрывчатку. Потому что, если там действительно начнется полноценная война с прекращением движения гражданских пассажирских и грузовых судов, то это будет совсем не то, что в Черном море. И это будет нехорошая тенденция к тому, чтобы развивать этот конфликт, войну дронов и гражданских судов - из акватории одного моря переносить в акваторию другого. Потому что это тенденция не к сокращению, не к купированию, а, наоборот, к расширению такого рода боевых действий подчеркнул Кузякин

Беспилотники, атаковавшие российский сухогруз в нейтральных водах Финского залива, летели через Польшу и Эстонию, сообщил накануне ИС "Вести" военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.