Финляндия заявила об эвакуации экипажа с атакованного в Финском заливе сухогруза

Экипаж атакованного в Финском заливе сухогруза эвакуировали на другое судно Финляндия заявила об эвакуации экипажа с атакованного в Финском заливе сухогруза

Москва21 ноя Вести.Экипаж российского сухогруза Sparta II, который утром 21 ноября был атакован беспилотниками в нейтральных водах Финского залива, эвакуировали на проходившее рядом торговое судно, заявил командующий Погранслужбы Финляндии Илья Ильин.

Он рассказал о подробностях спасательной операции.

Экипаж самостоятельно эвакуировался на спасательных шлюпках и плотах, а затем перебрался на борт российского торгового судна. Сейчас моряки уже направляются в Россию. Пострадавших нет передает слова Ильина издание Yle

Финский офицер уточнил, что сейчас Sparta II находится у побережья города Ловийса, на нем продолжается пожар.

Над судном все еще видны открытые языки пламени. Огонь больше не распространяется, однако потушить его пока не удалось. Сейчас пять спасательных подразделений тушат пожар с помощью водометов сказал Ильин

Помощь в тушении пожара оказывает российское спасательное судно. Ожидается, что к ночи в район инцидента прибудет еще одно спасательное российское судно, добавил Ильин.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об атаке в Финском заливе на сухогруз, который следовал в Калининград.