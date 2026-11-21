К атакованному дронами судну направляются финские пограничники Финская погранохрана направляется к атакованному беспилотниками судну

Москва21 ноя Вести.Катера пограничной охраны Финляндии направляются к атакованному в Финском заливе судну. Об этом сообщило минобороны республики.

Средства пограничной охраны направляются на место ЧП говорится в сообщении финского оборонного ведомства

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива, два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Атака произошла в трех морских милях от границы России. В данный момент идет эвакуация экипажа.