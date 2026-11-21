Москва21 нояВести.Экипаж сухогруза, который был атакован утром 21 ноября в нейтральных водах Финского залива, планирует продолжить маршрут. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Сейчас команда проводит необходимые работы, планирует продолжить путьсказано в сообщении
Он отметил, что ситуация находится под контролем.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что к судну подошли российские спасатели, эвакуация экипажа не потребовалась.
Сухогруз, следовавший в Калининград, был атакован двумя БПЛА в нейтральных водах Финского залива. Никто не пострадал.