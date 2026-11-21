Атакованный в Финском заливе сухогруз продолжит маршрут Сухогруз, атакованный БПЛА в Финском заливе, продолжит маршрут

Москва21 ноя Вести.Экипаж сухогруза, который был атакован утром 21 ноября в нейтральных водах Финского залива, планирует продолжить маршрут. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Сейчас команда проводит необходимые работы, планирует продолжить путь сказано в сообщении

Он отметил, что ситуация находится под контролем.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что к судну подошли российские спасатели, эвакуация экипажа не потребовалась.

Сухогруз, следовавший в Калининград, был атакован двумя БПЛА в нейтральных водах Финского залива. Никто не пострадал.