Минтранс России создаст группу для решения вопроса с севшим на мель сухогрузом

Для снятия севшего на мель под Калининградом сухогруза создают рабочую группу Минтранс России создаст группу для решения вопроса с севшим на мель сухогрузом

Москва28 окт Вести.Минтранс России формирует рабочую группу для решения вопроса с сухогрузом, который сел на мель у побережья поселка Янтарный в Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе оперативного совещания.

Я провел встречу с министром транспорта Дмитрием Ядровым. <...> Проговорили вопросы с сухогрузом, который у нас находится на мели. Рабочая группа формируется, которая, безусловно, должна этот вопрос решить приводит слова губернатора ТАСС

Глава Калининградской области дал поручение оказать поддержку федеральному центру, чтобы "справиться с этой ситуацией".

Иностранный сухогруз сел на мель во время шторма 9 октября. Судно шло в порт Калининграда пустым, на борту находились 19 человек. Пострадавших нет, эвакуация не понадобилась.