Москва28 октВести.Минтранс России формирует рабочую группу для решения вопроса с сухогрузом, который сел на мель у побережья поселка Янтарный в Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе оперативного совещания.
Я провел встречу с министром транспорта Дмитрием Ядровым. <...> Проговорили вопросы с сухогрузом, который у нас находится на мели. Рабочая группа формируется, которая, безусловно, должна этот вопрос решитьприводит слова губернатора ТАСС
Глава Калининградской области дал поручение оказать поддержку федеральному центру, чтобы "справиться с этой ситуацией".
Иностранный сухогруз сел на мель во время шторма 9 октября. Судно шло в порт Калининграда пустым, на борту находились 19 человек. Пострадавших нет, эвакуация не понадобилась.