Москва13 окт Вести.Буксировку сухогруза Sunny Faith, севшего на мель в поселке Янтарный Калининградской области, отложили на неопределенный срок. Причиной стала непогода. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

Буксировка 130-метрового судна Sunny Faith, которое село на мель у пляжа в поселке Янтарный Калининградской области, перенесена на неопределенный срок. Причиной стали плохие погодные условия говорится в публикации

Отмечается, что к настоящему времени водолазы только замерили глубины вокруг корпуса 130-метрового судна. Чтобы отбуксировать сухогруз, специалистам необходимо обследовать его дно – это позволит рассчитать, сколько техники потребуется. Провести исследование водолазы смогут лишь после того, как море успокоится.

Ранее сообщалось, что сухогруз Sunny Faith оказался на мели из-за разгула стихии: на регион обрушился атлантический циклон "Фелиция", порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В результате инцидента никто не пострадал, утечки нефтепродуктов зафиксировано не было.