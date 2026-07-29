Москва29 июлВести.Сухогруз Pilatus Marine под флагом Сан-Марино, следовавший из Сирии в Россию с грузом, потерпел аварию в проливе Дарданеллы. Из-за поломки двигателя 190-метровый балкер сел на мель у мыса Нара. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.
Отмечается, что для проведения спасательных операций судоходство в этом районе временно приостановлено. К месту происшествия уже направлены два буксира.
Спасательная операция начнется после того, как наши водолазы завершат погружение. Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в обоих направленияхговорится в сообщении
Сухогруз Pilatus Marine был построен в 2011 году. Грузоподъемность судна составляет 56,6 тысячи тонн.
Ранее также сообщалось, что сухогруз с углем под флагом Турции атакован в Черном море.