Следующий из Сирии в Россию сухогруз сел на мель из-за поломки двигателя

Следующий из Сирии в РФ сухогруз сел на мель из-за поломки двигателя Следующий из Сирии в Россию сухогруз сел на мель из-за поломки двигателя

Москва29 июл Вести.Сухогруз Pilatus Marine под флагом Сан-Марино, следовавший из Сирии в Россию с грузом, потерпел аварию в проливе Дарданеллы. Из-за поломки двигателя 190-метровый балкер сел на мель у мыса Нара. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

Отмечается, что для проведения спасательных операций судоходство в этом районе временно приостановлено. К месту происшествия уже направлены два буксира.

Спасательная операция начнется после того, как наши водолазы завершат погружение. Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в обоих направлениях говорится в сообщении

Сухогруз Pilatus Marine был построен в 2011 году. Грузоподъемность судна составляет 56,6 тысячи тонн.

Ранее также сообщалось, что сухогруз с углем под флагом Турции атакован в Черном море.