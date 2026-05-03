Движение судов в Босфоре остановилось из-за поломки следующего в РФ сухогруза

Движение судов в Босфоре остановилось из-за поломки сухогруза, следующего в РФ Движение судов в Босфоре остановилось из-за поломки следующего в РФ сухогруза

Москва3 мая Вести.В Босфорском проливе временно приостановили движение судов в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, который следовал в Россию. Об этом сообщили в Управлении береговой охраны Турции.

Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях говорится в сообщении ведомства в соцсети Х

Уточняется, что поломка возникла у сухогруза Zaltron длиной 185 метров, следовавшего из Египта в Россию. Инцидент произошел в районе Куручешме.

К месту происшествия были оперативно направлены буксиры для оказания помощи судну.

Ранее судоходство в Босфорском проливе уже приостанавливали из-за поломки судна. Так, в начале апреля этого года у корабля под флагом Барбадоса сломался двигатель в районе паромного причала Чубуклу.