Москва3 маяВести.В Босфорском проливе временно приостановили движение судов в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, который следовал в Россию. Об этом сообщили в Управлении береговой охраны Турции.
Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направленияхговорится в сообщении ведомства в соцсети Х
Уточняется, что поломка возникла у сухогруза Zaltron длиной 185 метров, следовавшего из Египта в Россию. Инцидент произошел в районе Куручешме.
К месту происшествия были оперативно направлены буксиры для оказания помощи судну.
Ранее судоходство в Босфорском проливе уже приостанавливали из-за поломки судна. Так, в начале апреля этого года у корабля под флагом Барбадоса сломался двигатель в районе паромного причала Чубуклу.