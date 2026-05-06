Босфор вновь открыт для прохода судов после аварии с сухогрузом

Движение судов в Босфорском проливе восстановлено Босфор вновь открыт для прохода судов после аварии с сухогрузом

Москва6 мая Вести.Проход судов через Босфорский пролив в Турции частично возобновлен, сообщает издание Milliyet.

Пролив, который закрывали для движения судов, вновь открыт отмечает издание

Проход судов через пролив приостановлен вечером 6 мая из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза Queen Bee, который ходит под флагом Панамы​​​. Заглохший сухогруз отбуксирован к причалу в Мраморном море.

Судоходство в Босфорском проливе уже приостанавливали из-за поломки судна. Так, в начале апреля у судна под флагом Барбадоса сломался двигатель в районе паромного причала Чубуклу.